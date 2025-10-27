«Лукойл» планирует продать зарубежные активы из-за санкций

Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей уже началось

Фото: Артем Дергунов

Компания «Лукойл» объявила о намерении продать свои международные активы в связи с введением рядом государств санкций в отношении самой компании и ее дочерних предприятий. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей уже началось, сообщила пресс-служба компании.

— ПАО «Лукойл» сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних компаний компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей, — говорится в официальном сообщении.

«Лукойл» подчеркнул, что продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США) на свертывание деятельности. В случае необходимости компания планирует обратиться за продлением срока действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих международных активов.

Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних структур введены 22 октября. Минфин США заявил, что санкции связаны с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине и предупредил о возможных дополнительных мерах.

Рената Валеева