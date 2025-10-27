«Ак Барс» второй раз подряд в сезоне переиграл «Адмирала» в Казани

Победная серия «барсов» увеличилась до десяти матчей

Фото: Артем Дергунов

«Ак Барс» обыграл «Адмирала» со счетом 3:2 в овертайме в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина продлила победную серию до десяти игр подряд.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Александр Хмелевский и Илья Сафонов. У «Адмирала» отличились Кайл Олсон и Павел Шэн.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Маркетинговая служба «Ак Барса» анонсировала игру с «Адмиралом» под названием «беспроигрышный матч». На трибунах «Татнефть Арены» разыгрывали подарки за различные активности.

На минувшей неделе «Ак Барс» переиграл «Адмирал» дома со счетом 5:3. В той игре команды шесть из восьми шайб забросили в неравных составах.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 29 октября с «Металлургом» в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин