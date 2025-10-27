Юрист предупредил о росте мошенничества в преддверии новогодних праздников

Мошенники звонят пожилым, представляясь сотрудниками государственных органов и предлагая получить «подарки» после сообщения определенного кода

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии новогоднего покупательного бума юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предостерегает граждан от активизации мошенников, использующих предновогодние скидки и акции для обмана. Об этом он рассказал в беседе с RT.

— Как правило, перед новогодними праздниками начинается покупательный бум: граждане начинают планировать новогодний отдых, приобретать подарки. Естественно, этим пользуются недобросовестные личности, которые начинают предлагать товары либо услуги по проведению праздничных мероприятий со значительными скидками. Это касается и новогодних корпоративов, и новогодних елок для детей, — отметил Хаминский.

Юрист также обратил внимание на случаи обмана пожилых людей, которым звонят мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов и предлагая получить «подарки» после сообщения определенного кода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для защиты от мошеннических схем Хаминский рекомендует приобретать подарки только в официальных магазинах, а организовывать корпоративные мероприятия и покупать билеты на новогодние елки на специализированных онлайн-площадках.

— В совокупности все это позволит минимизировать риск того, что ваши новогодние праздники будут испорчены, — заключил Хаминский.

Мошенники начали применять технологии подделки голоса для обмана россиян. Они создают убедительные голосовые копии знакомых или родственников потенциальных жертв. Для этого им требуется лишь короткий образец голоса.

Рената Валеева