Минэкологии Татарстана: каждая вторая жалоба поступает на свалки

Вопросы качества воздуха стали причиной 855 сообщений

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

С начала текущего года в Республиканскую общественную экоприемную Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана поступило 5 235 обращений от жителей республики по различным вопросам охраны окружающей среды. Большая часть из них — 4 798 — уже успешно решена экологами. Об этом сообщили в министерстве.

Наибольшее число обращений — 2 360 — пришло через интернет-приемную министерства. Мобильное приложение «Школьный экопатруль» стало источником 1 618 жалоб, а через систему «Народный контроль» поступило 1 093 уведомления. Еще 164 обращения были поданы с использованием платформы обратной связи «ПОС».

Среди наиболее частых проблем, волновавших жителей, лидируют несанкционированные свалки, по которым было получено 2 689 обращений. Вопросы качества воздуха стали причиной 855 сообщений, а качество воды беспокоило граждан в 548 случаях. Также было зафиксировано 42 уведомления, касающихся общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), и 1 101 обращение по иным экологическим вопросам.

