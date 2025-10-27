На Татарстан надвигается непогода: ожидаются дожди и сильный ветер

В выходные погода будет неустойчивой. Дневные температуры в этот период составят от +3 до +9 градусов

Фото: Артем Дергунов

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, обширный скандинавский циклон оказывает влияние на европейскую часть России, и республика находится на его юго-восточной периферии, в зоне теплой и влажной воздушной массы. Текущий температурный фон превышает норму на 2 градуса, местами наблюдаются дожди и туманы.

Прогноз на ближайшие дни:

28 октября: облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем — дожди и сильный ветер с порывами до 15—17 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днем от +5 до +10.

29 октября: небольшие дожди. Температура воздуха ночью до +3 градусов, днем от +6 до +11.

30 октября: дождливая погода. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днем от +4 до +9.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным Гидрометцентра Татарстана, в выходные погода будет неустойчивой. 31 октября ожидается кратковременное улучшение погоды без существенных осадков. 1 ноября очередной атмосферный фронт принесет в республику умеренные дожди. Дневные температуры в этот период составят от +3 до +9.

Рената Валеева