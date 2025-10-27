В России пресекли ввоз более 700 кг санкционного шоколада — он произведен на Украине
В кузове машины таможенники обнаружили 372 картонные коробки с плиточным шоколадом
Мобильная группа Алтайской таможни пресекла попытку ввоза в Россию крупной партии санкционного шоколада украинского производства. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России, было задержано 714 килограммов запрещенной к ввозу продукции, следовавшей из Казахстана.
Инцидент произошел в ходе проверки грузового автомобиля, направлявшегося в Россию из соседней республики. В кузове машины таможенники обнаружили 372 картонные коробки с плиточным шоколадом, произведенным на кондитерской фабрике Украины.
— Такая продукция находится под санкциями, ввозить ее на территорию страны запрещено, — подчеркнули в ФТС России.
Весь незаконно перевозимый товар был возвращен отправителю. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).
Минпромторг России изменит ставки таможенных сборов на ввозимые в страну товары. Они вводятся с учетом накопленного уровня инфляции в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией. Изменения вводятся поэтапно — они вступят в силу только с 1 января 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».