В России пресекли ввоз более 700 кг санкционного шоколада — он произведен на Украине

Фото: скриншот телеграм-канала ФТС России

Мобильная группа Алтайской таможни пресекла попытку ввоза в Россию крупной партии санкционного шоколада украинского производства. Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России, было задержано 714 килограммов запрещенной к ввозу продукции, следовавшей из Казахстана.

Инцидент произошел в ходе проверки грузового автомобиля, направлявшегося в Россию из соседней республики. В кузове машины таможенники обнаружили 372 картонные коробки с плиточным шоколадом, произведенным на кондитерской фабрике Украины.

— Такая продукция находится под санкциями, ввозить ее на территорию страны запрещено, — подчеркнули в ФТС России.

Весь незаконно перевозимый товар был возвращен отправителю. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Минпромторг России изменит ставки таможенных сборов на ввозимые в страну товары. Они вводятся с учетом накопленного уровня инфляции в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией. Изменения вводятся поэтапно — они вступят в силу только с 1 января 2026 года.



Рената Валеева