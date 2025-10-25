В России обновят ставки таможенных сборов с 2026 года

Новые ставки будут соразмерны затратам на проведение таможенных операций

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг России сообщил о предстоящей актуализации ставок таможенных сборов на ввозимые в страну товары, сообщают в пресс-службе министерства. Изменения вводятся с учетом накопленного уровня инфляции в рамках обязательств России перед Всемирной торговой организацией.

Изменения вводятся поэтапно — они вступят в силу только с 1 января 2026 года.

Новые ставки будут соразмерны затратам на проведение таможенных операций. При этом важно отметить, что изменения не затронут сборы за экспорт товаров и ввоз грузов физическими лицами для личного пользования. Также останутся без изменений ставки для водных и воздушных судов.

— Нововведения предполагают более взвешенное распределение ставок в зависимости от стоимостного размера партии, а также увеличивают верхний стоимостной порог партии с 7 млн рублей до 10 млн рублей. Так, ранее ставка для партии свыше 7 млн рублей составляла 30 тыс. руб., а сейчас для партии свыше 10 млн рублей она составит 73 860 руб. Кроме того, будут доиндексированы ставки таможенных сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется, — сказано в сообщении.



Наталья Жирнова