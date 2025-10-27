«Ак Барс» объявил состав на вторую игру с «Адмиралом» в Казани

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на вторую игру с «Адмиралом» в Казани в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» произошло лишь одно изменение: вместо Тимура Билялова в воротах с первых минут выйдет Михаил Бердин. Капитан команды Алексей Марченко вновь остался вне заявки из-за травмы, его место в обороне занял Константин Лучевников.

Состав «Ак Барса»: Бердин (Билялов); Яшкин — Семенов — Алистров, Лямкин — Миллер; Барабанов — Хмелевский — Денисенко, Карпухин — Фальковский; Галимов — Сафонов — Байро, Лучевников — Князев; Дыняк — Фисенко — Кателевский, Замалтдинов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первый матч этих команд в сезоне завершился победой «Ак Барса» в Казани со счетом 5:3. Шесть из восьми шайб в игре были заброшены в неравных составах.

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции, «Адмирал» идет на предпоследней строчке на Востоке.

В прямом эфире игру из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».

Зульфат Шафигуллин