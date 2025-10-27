Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон помог ветерану СВО с постройкой дома

Он призвал всех неравнодушных людей присоединиться и помочь завершить работы.

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон помог ветерану специальной военной операции Дмитрию Иванову из села Сокуры Лаишевского района с постройкой дома. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

По его словам, боец СВО — «пример того, что для человека нет ничего невозможного, если есть воля и характер». Дмитрий Иванов ушел в одной из первых волн мобилизации, выполнял боевые задачи в звании сержанта. Примерно через 10 месяцев он получил серьезное ранение, которое привело к ампутации обеих голеней. Его наградили Орденом Мужества и медалью «За боевые отличия».

Далее он поступил на заочное отделение факультета «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» Камского государственного автомеханического техникума и уже в июле он принял активное участие в Первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс-2025» в составе команды Татарстана. В компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» среди 86 участников он занял 2 место и 30 октября будет представлять республику на финале Чемпионата в Москве.

Все свое свободное время Дмитрий Иванов отдает волонтерской деятельности — принимает самое активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи в зону проведения СВО. У него есть супруга Марина и 11-летняя дочка.

— Администрация Лаишевского района помогает им обзавестись собственным жильем: выделили участок для дома и помогают со стройкой. Мы подключились к работе и помогли залить фундамент — он уже готов. Призываю всех неравнодушных людей присоединиться и помочь завершить работы, — написал Илья Вольфсон.