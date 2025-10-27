Путин наделил сотрудников СИЗО и ФСБ дополнительными полномочиями
Они будут доставлять в служебные помещения граждан, неповинующихся распоряжению сотрудника полиции и других служб
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия сотрудников СИЗО и органов ФСБ при выявлении отдельных административных правонарушений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Сотрудники смогут доставлять в служебные помещения граждан, совершивших правонарушения, включая неповиновение распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, ФСБ, Росгвардии или уголовно-исполнительной системы.
К таким нарушениям также отнесены передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, исправительных центрах или СИЗО, а также самовольное проникновение на охраняемые объекты, в том числе объекты ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки (СВР) и МЧС.
Кроме того, закон наделяет должностных лиц ФСБ полномочиями по административному задержанию и составлению протоколов об административных правонарушениях.
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.
