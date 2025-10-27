В Татарстане чиновники ГБУ БДД обвиняются в получении взяток на 6 млн рублей

Один из обвиняемых предпринял попытку подкупа, передав через посредников 13 млн рублей за смягчение меры пресечения

Фото: Динар Фатыхов

СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе.

В числе обвиняемых: начальник территориального управления в г. Альметьевске ГБУ «Безопасность дорожного движения» (ГБУ БДД), начальник отдела обеспечения весового и габаритного контроля той же организации, а также знакомая последнего. Им инкриминируются, в зависимости от роли каждого, получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год представитель фирмы, осуществлявшей грузоперевозки на территории республики, систематически передавал взятки сотрудникам ГБУ БДД за обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств компании через посты весового контроля. Предприниматель на протяжении нескольких лет оплачивал кредит начальника территориального подразделения, внося ежемесячно по 36 тыс. рублей, а также передал обвиняемым автомобиль стоимостью более 5 млн рублей и различную бытовую технику. Общая сумма полученных взяток превысила 6 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в ходе расследования один из обвиняемых предпринял попытку подкупа лиц, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, передав через посредников 13 млн рублей за решение вопроса о смягчении меры пресечения для себя и взяткодателя, чтобы избежать заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева