Путин подписал закон об обязательной маркировке рекламы энергетиков

В телевизионной рекламе предупреждение должно длиться не менее пяти секунд

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон обязывает производителей и рекламодателей сопровождать каждый рекламный ролик или макет с информацией об энергетических напитках предупреждением о потенциальном вреде для здоровья, вызванном их чрезмерным употреблением. Установлены четкие требования к размеру и продолжительности предупреждения.

В радиорекламе предупреждение должно длиться не менее трех секунд, а в телевизионной рекламе и при кино— и видеообслуживании — не менее пяти секунд. При этом в телевизионной рекламе предупреждение должно занимать не менее 7% площади кадра, а в печатной и других формах рекламы — не менее 7% рекламной площади.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, закон запрещает распространение рекламы энергетических напитков среди несовершеннолетних. Реклама также не должна содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов, дабы не создавать ложное впечатление о пользе продукта.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В России до конца года планируется запустить пилотный проект, который позволит подтверждать возраст покупателей энергетических напитков с помощью биометрических технологий.

Рената Валеева