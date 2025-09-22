В России запустят проект по проверке возраста по биометрии при покупке энергетиков

Система позволит пользователям приобретать товары с возрастными ограничениями без необходимости предъявления паспорт или водительские права

Фото: Динар Фатыхов

В России до конца года планируется запустить пилотный проект, который позволит подтверждать возраст покупателей энергетических напитков с помощью биометрических технологий. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил Владислав Поволоцкий, глава Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы.

По словам Поволоцкого, проект будет реализован в сфере онлайн-ретейла.

— Мы рассчитываем запустить пилот до конца этого года — будем подтверждать возраст при покупке и доставке тонизирующих напитков. Ожидаем, что пилотный проект подтвердит гипотезу о том, что рынок технологически созрел для онлайн-продаж с биометрией, — отметил он.

Система позволит пользователям приобретать товары с возрастными ограничениями без необходимости предъявления паспорта или водительских прав. Проверка возраста будет осуществляться как в момент формирования заказа, так и при его получении, что полностью исключит возможность покупки энергетиков несовершеннолетними.

Данный шаг направлен на повышение безопасности и соблюдение законодательства в сфере продажи алкогольных и тонизирующих напитков.



Анастасия Фартыгина