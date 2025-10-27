Заседание по делу экс-главы Тукаевского района Фаила Камаева вновь отложено из-за его госпитализации

Он должен был выступить с последним словом

Набережночелнинский городской суд в очередной раз перенес заседание по делу бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева. Сегодня, 27 октября, Камаев должен был выступить с последним словом, однако заседание не состоялось в связи с его госпитализацией.

Как сообщили журналистам в пресс-службе суда, это уже вторая отсрочка заседания из-за болезни Камаева за последний месяц. 8 октября заседание также было отложено по той же причине. Аналогичная ситуация происходила в мае текущего года, когда был отложен старт судебного процесса.

Напомним, Фаилу Камаеву вменяют три эпизода по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), два эпизода по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и два эпизода по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дело экс-чиновника, уволенного в связи с утратой доверия, рассматривается в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Это стало возможным благодаря заключенному Камаевым досудебному соглашению с прокуратурой и Следственным комитетом, в рамках которого он не только полностью признал свою вину, но и дал показания на ряд высокопоставленных лиц, в том числе бывшего вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова, бывшего главу ПИЗО Тукаевского района Азата Надершина и бизнесмена Валерия Чулакова.

Рассмотрение дела в особом порядке гарантирует обвиняемому ограничение наказания до двух третей от максимального срока. Дата следующего заседания пока не назначена и будет зависеть от состояния здоровья Фаила Камаева.

Рената Валеева