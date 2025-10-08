Финал процесса над тукаевским экс-главой отложат — Фаил Камаев заболел

Выступления подсудимого с последним словом сегодня в суде автограда не будет

Фото: Ирина Плотникова

Назначенное на сегодня заседание Набережночелнинского суда по делу экс-главы Тукаевского района Фаила Камаева будет отложено. По данным «Реального времени», накануне у обвиняемого обострилось одно из хронических заболеваний.

Информацию о болезни своего клиента сегодня журналисту нашего издания подтвердил адвокат Евгений Котов. По его словам, он уже направил в суд ходатайство об отложении заседания.

Напомним, дело уволенного по утрате доверия чиновника суд рассматривает в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Такой же порядок гарантирует обвиняемому не более двух третей от максимальной планки наказания. По тяжким статьям он обычно не применяется, однако Фаил Камаев заключил досудебное соглашение с прокуратурой и СК, исполняя которое не только полностью признал свою вину, но и дал показания минимум на трех человек — бывшего вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова, бывшего главу ПИЗО Тукаевского района Азата Надершина и бизнесмена Валерия Чулакова.

Фаил Камаев и адвокат Евгений Котов. взято с сайта chelny-biz.ru

23 сентября в прениях гособвинитель запросил для Камаева по двум взяткам, двум превышениям и трем злоупотреблениям полномочиями довольно мягкое наказание. Предложил назначить Фаилу Камаеву 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и весомым штрафом в 12 млн рублей, который, по данным источников «Реального времени», может быть покрыт за счет арестованного по делу имущества подсудимого. А еще на 6 лет лишить права занимать ответственные должности в органах власти.

Адвокаты обвиняемого Евгений Котов и Евгения Алтынова просили по возможности применить норму о назначении наказания ниже низшего предела. А еще — учесть состояние здоровья своего клиента и его близких, помощь бойцам СВО и тот факт, что благодаря признательным показаниям Камаева ущербный для муниципалитета земельный обмен с Чулаковым был аннулирован.

Сегодня суд намеревался предоставить бывшему главе последнее слово и удалиться в совещательную комнату для постановления приговора.

Арестованный Валерий Чулаков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Самый крупный эпизод дела Камаева касается неравноценного обмена участками. Согласно обвинению, по указанию главы председатель ПИЗО Тукаевского района с ущербом для бюджета произвел мену 25 земельных участков стоимостью 46,3 млн рублей на пять участков стоимостью 109,2 млн рублей бизнесмена Валерия Чулакова.

Кроме того, обвиняемый признался, что, используя свои служебные полномочия, способствовал получению своей родственницей земельного участка стоимостью свыше 273 тысяч рублей на безвозмездной основе. От другого гражданина — также безвозмездно — уже им были получены права собственности на три участка стоимостью свыше 1,6 млн рублей, а также оплата счета на сумму 169 тысяч рублей, от третьего — оплата счета на сумму 200 тысяч.

Также Камаеву вменили завышение стоимости выполненных работ предпринимателя по изготовлению и установке штор и жалюзи в Мелекесском сельском доме культуры «Яшьлек» на 100 тысяч рублей. А также получение от представителя ООО «Строитель» — за содействие в оплате по договорам субподряда — строительных материалов и услуг по их монтажу для своего дома в поселке Новый Тукаевского района.

