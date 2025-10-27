Россияне смогут подать заявление на оформление гражданства новорожденным онлайн
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет подавать заявление на оформление российского гражданства, приобретенного ребенком по рождению, в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому закону, законный представитель ребенка сможет подать заявление об оформлении гражданства РФ, полученного по рождению, в территориальный орган МВД России в электронной форме.
МВД России наделяется полномочиями по утверждению порядка подачи указанного заявления, что позволит упростить и ускорить процесс получения гражданства для новорожденных.
Ранее правительство поддержало законопроект, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета, однако при условии его доработки с учетом ряда замечаний.
