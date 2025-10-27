Новости общества

Россияне смогут подать заявление на оформление гражданства новорожденным онлайн

16:09, 27.10.2025

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет подавать заявление на оформление российского гражданства, приобретенного ребенком по рождению, в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, законный представитель ребенка сможет подать заявление об оформлении гражданства РФ, полученного по рождению, в территориальный орган МВД России в электронной форме.

Реальное время / realnoevremya.ru

МВД России наделяется полномочиями по утверждению порядка подачи указанного заявления, что позволит упростить и ускорить процесс получения гражданства для новорожденных.

Ранее правительство поддержало законопроект, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета, однако при условии его доработки с учетом ряда замечаний.

Рената Валеева

