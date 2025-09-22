Правительство поддержало законопроект о лишении гражданства за уклонение от службы

Если в течение 30 дней человек все же явится в военкомат, заключение будет отменено

Фото: Динар Фатыхов

Правительство в целом поддержало законопроект, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета, однако при условии его доработки с учетом ряда замечаний. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, пишет ТАСС.

Законопроект предлагает внести поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве». Согласно инициативе, гражданства могут лишиться лица, уклонившиеся от постановки на воинский учет, что, согласно правилам, необходимо сделать в течение двух недель после получения гражданства или в течение недели через портал «Госуслуги».

В случае неисполнения этой обязанности военкомат будет выносить «заключение об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету» и направлять его в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства. При этом, если в течение 30 дней человек все же явится в военкомат, заключение будет отменено.



Повторно обратиться за гражданством лицо, лишенное его за уклонение от воинского учета, сможет не ранее чем через три года. Однако в гуманитарных целях и для отдельных лиц могут быть установлены другие сроки.

Помимо самого уклониста, предлагается лишать гражданства и его родственников, включая детей, за исключением случаев, когда второй родитель остается гражданином РФ или ребенок находится в детдоме. Исключение также предусмотрено для ветеранов боевых действий, военнослужащих, лиц, удостоенных госнаград, допущенных к гостайне, и членов их семей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В законопроекте предлагается уточнить, что совершение преступления не может быть основанием для лишения гражданства человека, служащего или служившего в Вооруженных силах РФ, за исключением случаев лишения звания, увольнения с военной службы в связи с утратой доверия или повторного совершения тяжкого преступления.

Правительство указало на ряд моментов, требующих доработки. В частности, было отмечено, что формулировка «лица, без уважительной причины уклонившихся от исполнения обязанностей по воинскому учету» противоречива, так как умышленное деяние «по своей природе не может иметь уважительной причины».

Кабмин также предложил доработать некоторые статьи для лучшей согласованности с другими законами и предусмотреть положения об информировании гражданина о принимаемых решениях и о возможности их обжалования. Особое внимание было обращено на новеллы о лишении гражданства детей, формулировки которых необходимо уточнить, чтобы исключить возможность «прекращения гражданства РФ у детей, приобретших его по рождению».

Рената Валеева