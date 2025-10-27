Александр Штром назначен зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам

Распоряжением Кабмина Татарстана от 27 октября Александр Штром назначен на должность зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам.

Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Александр Леонидович Штром работает в Госкомитете по тарифам с момента его основания в 2008 году. С 2010 по 2021 год он занимал должность первого заместителя председателя этого же комитета.

Назначение Штрома на должность заместителя председателя произошло на фоне информации о том, что зампредседателя Сергей Павлов был исключен из экспертного совета на прошлой неделе.

Рената Валеева