Александр Штром назначен зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам
Распоряжением Кабмина Татарстана от 27 октября Александр Штром назначен на должность зампредседателя Госкомитета Татарстана по тарифам.
Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
Александр Леонидович Штром работает в Госкомитете по тарифам с момента его основания в 2008 году. С 2010 по 2021 год он занимал должность первого заместителя председателя этого же комитета.
Назначение Штрома на должность заместителя председателя произошло на фоне информации о том, что зампредседателя Сергей Павлов был исключен из экспертного совета на прошлой неделе.
