Россия будет передавать уголовные дела за рубеж для преследования скрывающихся преступников

Генпрокуратура получит право обращаться в зарубежные органы с запросом о ведении уголовного преследования

Фото: Екатерина Петрова

В России принят закон, позволяющий передавать материалы уголовных дел в иностранные государства для привлечения к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон предусматривает возможность направления материалов уголовного дела в Генпрокуратуру России для решения вопроса о передаче их компетентным органам иностранного государства в случае, если проведение процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, находящегося за пределами страны, невозможно.

Генпрокуратура получит право обращаться в зарубежные органы с запросом об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе судебного разбирательства решение о передаче материалов уголовного дела в Генпрокуратуру может быть принято судом как по ходатайству стороны, так и по собственной инициативе.

Кроме того, закон предусматривает возможность возбуждения и расследования уголовного дела в России в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления на территории иностранного государства, если это лицо прибыло в РФ до возбуждения дела против него за границей. Основанием для этого станут материалы, переданные компетентным органом иностранного государства в Генпрокуратуру.

Более 70 государств на сегодняшний день подписали конвенцию ООН против киберпреступности. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.



Рената Валеева