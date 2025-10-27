Игроки «Рубина» не попали в расширенный состав сборной России в ноябре

Россияне сыграют с Чили и Перу

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России определилась с расширенным составом на ноябрьские товарищеские матчи. В ноябре россиянам предстоит сыграть против команд Чили и Перу.

В расширенный список сборной вошли 39 футболистов. В их числе не оказалось игроков казанского «Рубина». Ранее в сборную приглашался вратарь казанцев Евгений Ставер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В окончательный состав сборной России войдет меньшее количество игроков. Уже известно, что в списке останутся лишь четыре из шести вратарей, вошедших в расширенный ростер. На сборе футболистам национальной команды предстоит провести две предыгровые и две восстановительные тренировки, сообщил главный тренер Валерий Карпин.

Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Бориско («Балтика», Калининград), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин (оба — «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все — «Локомотив», Москва), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Нападающие: Иван Сергеев («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обе ноябрьские товарищеские встречи пройдут на российских стадионах. Матч между сборными России и Чили состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге, с перуанцами россияне сыграют 15 ноября в Сочи. 18 ноября чилийцы и перуанцы проведут очное противостояние на сочинском стадионе.

Зульфат Шафигуллин