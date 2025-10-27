Путин ратифицировал соглашение с Китаем о защите инвестиций

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации нового межправительственного соглашения с КНР, направленного на поощрение и взаимную защиту инвестиций. Документ был опубликован на официальном сайте правовых актов.

Инвесторы обеих стран получат гарантии создания не менее благоприятных условий, чем те, что предоставляются национальным инвесторам или инвесторам других государств. Важным аспектом является обязательство сторон обеспечивать полную защиту и безопасность инвестиций и доходов инвесторов.

Россия берет на себя обязательства по выплате компенсации в случае экспроприации или другого ущерба, нанесенного китайским инвестициям. Компенсации также будут предусмотрены, если российский суд или международный арбитраж установит, что Россия не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязательства перед китайскими инвесторами. Аналогичные обязательства действуют и для Китая.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В соглашении также определен перечень мер, которые не считаются экспроприацией, включая выдачу принудительных лицензий на объекты интеллектуальной собственности и меры, связанные с преодолением финансовых кризисов.

Новое соглашение заменяет предыдущее, подписанное 9 ноября 2006 года, и содержит положения, ограничивающие возможность иностранных инвесторов подавать необоснованные иски в международный арбитраж против России. В частности, права требования по денежным средствам, возникающие из коммерческих договоров, не могут считаться инвестициями.

Соглашение вступит в силу с первого числа месяца, следующего за уведомлением сторон о выполнении необходимых внутригосударственных процедур. Оно будет действовать в течение 10 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние сроки, если ни одна из сторон не уведомит о намерении его прекратить за год до истечения текущего срока.

Также Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Соглашения с США об утилизации плутония.



Анастасия Фартыгина