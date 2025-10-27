Новости общества

Владимир Путин подписал закон об отмене соглашения с США по утилизации плутония

13:51, 27.10.2025

Это соглашение было подписано в Москве и Вашингтоне в августе — сентябре 2000 года

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Соглашения с США об утилизации плутония. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, который был принят Госдумой 8 октября и одобрен Совфедом 22 октября, прекращает действие целого пакета документов, включая Соглашение между правительством России и правительством США об утилизации плутония, заявленного как более не необходимого для оборонных нужд.

  • Это соглашение было подписано в Москве и Вашингтоне в августе — сентябре 2000 года.

Кроме того, денонсируются протоколы к этому соглашению, подписанные в Вашингтоне в 2006 и 2010 годах. Эти документы предусматривали процедуры и обязательства сторон по переработке оружейного плутония в топливо для атомных электростанций, что считалось важной мерой в области ядерного разоружения и нераспространения.

Анастасия Фартыгина

