Владимир Путин подписал закон об отмене соглашения с США по утилизации плутония
Это соглашение было подписано в Москве и Вашингтоне в августе — сентябре 2000 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Соглашения с США об утилизации плутония. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, который был принят Госдумой 8 октября и одобрен Совфедом 22 октября, прекращает действие целого пакета документов, включая Соглашение между правительством России и правительством США об утилизации плутония, заявленного как более не необходимого для оборонных нужд.
- Это соглашение было подписано в Москве и Вашингтоне в августе — сентябре 2000 года.
Кроме того, денонсируются протоколы к этому соглашению, подписанные в Вашингтоне в 2006 и 2010 годах. Эти документы предусматривали процедуры и обязательства сторон по переработке оружейного плутония в топливо для атомных электростанций, что считалось важной мерой в области ядерного разоружения и нераспространения.
