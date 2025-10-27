Новости общества

Челнам передали 80 новых автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

14:26, 27.10.2025

Каждый автобус способен вместить до 111 пассажиров

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и госпрограммы Министерства промышленности и торговли России город Набережные Челны получил 80 новых автобусов марки «НЕФАЗ». Передача транспортных средств осуществлена АО «ГТЛК». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Церемония передачи 50 новых пассажирских автобусов состоялась 4 сентября, когда раис Татарстана Рустам Минниханов в торжественной обстановке вручил ключи от машин местным властям. Остальные 30 автобусов были поставлены в период с сентября по октябрь 2025 года.

Каждый автобус способен вместить до 111 пассажиров и оснащен передовыми функциями, такими как система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, автоматическая система пожаротушения, антивандальные сиденья и отопитель салона.

В 2024 году в рамках инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» через АО «ГТЛК» городу уже были приобретены 44 автобуса большого класса на сумму 998,4 млн рублей, а также 46 автобусов в рамках специальных казначейских кредитов.

Анастасия Фартыгина

