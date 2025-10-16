ФАС требует от Apple предустановить российский поисковик на устройствах в России

В настоящее время на устройствах Apple пользователи имеют доступ к поисковым системам, не относящимся к России или странам ЕАЭС

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письмо компании Apple с требованием обеспечить предустановку отечественной поисковой системы на устройствах, продаваемых на территории страны. В соответствии с указаниями главы ФАС Максима Шаскольского поисковик должен быть включен по умолчанию и функционировать без необходимости дополнительных настроек, пишет ТАСС.

В письме подчеркивается, что Apple нарушает правила защиты прав потребителей, которые обязывают производителей сложных электронных устройств, таких как смартфоны, устанавливать поисковые системы из России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В настоящее время на устройствах Apple пользователи имеют доступ к поисковым системам, не относящимся к России или странам ЕАЭС, что создает неравные условия для отечественных сервисов.

ФАС указывает на то, что действия компании могут ущемлять интересы потребителей, которым не предоставляется возможность выбора поисковой системы, соответствующей их правам. Ведомство требует от Apple предоставить ответ на письмо до 31 октября 2025 года.

Анастасия Фартыгина