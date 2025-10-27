Путин обсудил с Токаевым подготовку его государственного визита в Россию

Визит казахстанского лидера запланирован на 12 ноября

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны обсудили подготовку предстоящего госвизита казахстанского лидера в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В официальном релизе указано, что во время беседы были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также детали предстоящей поездки, запланированной на 12 ноября. Оба президента подчеркнули важность предстоящих переговоров для развития стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Казахстаном.

Кроме того, Путин и Токаев обсудили текущую международную ситуацию, что свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами. Последняя встреча президентов состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе, где они также говорили о двусторонних связях, включая строительство атомной электростанции в Казахстане и вопросы товарооборота.



Анастасия Фартыгина