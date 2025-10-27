Силы ПВО за ночь уничтожили 193 украинских беспилотника над территорией России
34 из них летели на Москву
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно данным ведомства, беспилотники были ликвидированы над следующими регионами:
- 47 — над территорией Брянской области;
- 42 — над территорией Калужской области;
- 40 — над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву;
- 32 — над территорией Тульской области;
- 10 — над территорией Курской области;
- 7 — над территорией Орловской области;
- 4 — над территорией Ростовской области;
- 4 — над территорией Воронежской области;
- 2 — над территорией Оренбургской области;
- 2 — над территорией Тамбовской области;
- 1 — над территорией Белгородской области;
- 1 — над территорией Липецкой области;
- 1 — над территорией Самарской области.
