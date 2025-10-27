КХЛ включила одну игру «Ак Барса» в топ-матчей недели

Команду Гатиятулина в ближайшие семь дней ожидают поединки с «Адмиралом», «Металлургом» и «Ладой»

Фото: Артем Дергунов

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе.



В топ-5 игр попало два московских дерби с участием ЦСКА — против «Спартака» (28 октября) и «Динамо» (1 ноября), противостояние «Авангарда» и «Металлурга» (27 октября), а также соперничество «Трактора» и «Автомобилиста» (28 октября).

Реальное время / realnoevremya.ru

«Ак Барс» в ближайшие семь дней проведет три матча — с «Адмиралом» (27 октября), «Металлургом» (29 октября) и «Ладой» (1 ноября). Противостояние с «Магниткой» включено в топ-5 лучших игр недели в КХЛ.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции с 30 очками, «Ак Барс» занимает второе место на Востоке с отставанием от лидера на три балла.

Зульфат Шафигуллин