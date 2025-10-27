В Казани прошел Всероссийский семинар-совещание руководителей подразделений МВД России

В рамках семинара также прошло награждение лучших подразделений

В столице Татарстана состоялся Всероссийский семинар-совещание руководителей подразделений собственной безопасности территориальных органов МВД России. Мероприятие собрало представителей правоохранительных органов России, а также специалистов МВД из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Основные мероприятия семинара прошли на базе Казанского юридического института МВД России. Участников приветствовали высокопоставленные гости, среди которых начальник ГУСБ МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Макаров, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов и начальник КЮИ МВД России генерал-майор полиции Фоат Зиннуров.

Генерал-лейтенант полиции Александр Макаров отметил важность семинара для обсуждения актуальных вопросов организации работы подразделений собственной безопасности и обмена опытом с коллегами из дружественных стран.

— Это уникальная возможность для выработки совместных решений и повышения эффективности работы правоохранительных органов, — подчеркнул он.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин пожелал участникам плодотворной работы, отметив, что успехи в этой сфере напрямую влияют на уровень доверия граждан к правоохранительной системе и внутреннюю безопасность страны.

Министр внутренних дел по Республике Татарстан Дамир Сатретдинов добавил, что деятельность подразделений собственной безопасности является основой устойчивого функционирования всей правоохранительной системы.

— Убежден, что решения, принятые на семинаре, помогут в решении задач и укрепят взаимодействие с компетентными органами наших партнеров, — сказал он.

В рамках семинара также прошло награждение лучших подразделений собственной безопасности территориальных органов внутренних дел. Вдове сотрудника УСБ ГУ МВД России по Московской области, погибшего при исполнении служебных обязанностей, был вручен орден Мужества. Завершилась церемония возложения цветов к скульптурной композиции «Журавли», посвященной памяти сотрудников, отдавших жизнь при исполнении служебного долга.



Анастасия Фартыгина