Новости общества

01:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росавиация отозвала лицензию у авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих рейсов

12:36, 27.10.2025

С 5 ноября авиаперевозчик не сможет осуществлять коммерческие рейсы

Росавиация отозвала лицензию у авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих рейсов
Фото: скриншот с сайта авиакомпании "Ангара"

Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. С 5 ноября авиаперевозчик не сможет осуществлять коммерческие рейсы, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В Росавиации подчеркнули, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности полетов. Основанием для аннулирования лицензии стал акт внеплановой проверки, проведенной Межрегиональным транспортным управлением Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

  • Авиакомпания «Ангара», базирующаяся в Иркутске, предоставляла услуги по перевозке пассажиров и грузов в различных направлениях, включая внутренние и международные рейсы.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также