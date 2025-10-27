Росавиация отозвала лицензию у авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих рейсов
С 5 ноября авиаперевозчик не сможет осуществлять коммерческие рейсы
Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. С 5 ноября авиаперевозчик не сможет осуществлять коммерческие рейсы, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
В Росавиации подчеркнули, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности полетов. Основанием для аннулирования лицензии стал акт внеплановой проверки, проведенной Межрегиональным транспортным управлением Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
- Авиакомпания «Ангара», базирующаяся в Иркутске, предоставляла услуги по перевозке пассажиров и грузов в различных направлениях, включая внутренние и международные рейсы.
