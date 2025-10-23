В Госдуме предложили обязать владельцев убирать за своими питомцами

Законодатели отмечают, что отсутствие надлежащего содержания животных приводит к антисанитарии в общественных местах

Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать продукты их жизнедеятельности в местах общего пользования, включая дворы, детские площадки и подъезды. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА «Новости».

Предлагаемые изменения вносятся в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Законодатели отмечают, что отсутствие надлежащего содержания животных приводит к антисанитарии в общественных местах.

— Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности домашних животных в местах и на территориях общего пользования, — говорится в законопроекте. Порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления с учетом экологических требований.

Законопроект также предусматривает запрет на посещение с собаками продуктовых магазинов, кафе, ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, за исключением собак-проводников.

Дополнительные требования будут установлены к перевозке домашних животных в общественном транспорте: они должны перевозиться на коротком поводке и в наморднике или в специальном контейнере. Исключение также составляют собаки-проводники.

Рената Валеева