Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 95%

В настоящее время ремонтные работы продолжаются в 149 домах

Фото: Динар Фатыхов

Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 95%. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Дамир Шайдуллин.

В этом году программа реализуется в 42 муниципалитетах республики. По состоянию на 27 октября 2025 года, подрядные организации завершили работы в 722 многоквартирных домах, включая 39 объектов, сданных за последние полмесяца в 12 муниципалитетах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время ремонтные работы продолжаются в 149 домах. Полностью выполнены программные мероприятия в 26 районах республики.

Накануне в Казани завершился капремонт спорткомплекса «Ракета» и еще ряда объектов. В рамках национальной и республиканских программ в сфере здравоохранения продолжаются работы по ремонту шести стационаров

Анастасия Фартыгина