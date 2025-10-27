В Зеленодольске прошли финал Кубка России и соревнования Детской лиги РТ по триатлону

В них приняли участие свыше 400 спортсменов со всей России

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Накануне в зеленодольском спортивном комплексе «Маяк» прошли масштабные Всероссийские соревнования, Первенство и финал Кубка России, а также седьмой этап республиканских состязаний Детской лиги РТ по триатлону. В них приняли участие свыше 400 спортсменов. В Татарстане второй год подряд генеральным партнером Детской лиги выступает группа компаний «СМУ-88». В седьмом этапе республиканских соревнований приняли участие около двухсот детей из разных уголков страны: Казани, Москвы, Йошкар-Олы, Саратова, Уфы и Екатеринбурга. Юные спортсмены от 7 до 12 лет преодолели дистанцию, включавшую велогонку и кросс, общей протяженностью до 7,3 км.

«С каждым годом интерес к триатлону все выше: растет и количество стартов, и самих спортсменов. Татарстан играет заметную роль в популяризации этого движения, и мы рады поддерживать юных спортсменов, которые делают первые шаги в этом сложном виде спорта», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, Детская лига РТ по триатлону проводится с 2020 года Федерацией триатлона РТ при поддержке правительства Татарстана, мэрии Казани и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Всего в прошлом году в республиканских соревнованиях лиги приняло участие более 1300 юных триатлонистов.