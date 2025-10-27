Дональд Трамп не исключил введение новых санкций против России

Трамп ответил: «Вы это узнаете»

Президент США Дональд Трамп не стал отрицать возможность введения новых санкций против России со стороны американской администрации. Об этом он заявил в беседе с журналистами на борту самолета, следовавшего из Куала-Лумпур в Токио. Трансляция разговора велась на сайте Белого дома.

Отвечая на прямой вопрос о том, рассматривается ли возможность введения дополнительных ограничительных мер против России, Трамп ответил: «Вы это узнаете».

Накануне Евросоюз ввел новые санкции против России, которые затронули более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, запретили закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и ограничили перемещения российских дипломатов по территории стран-членов ЕС.



Анастасия Фартыгина