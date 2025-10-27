Казанский стрелок Галявиев не стал обжаловать пожизненный приговор
Юристы отмечают, что сроки подачи жалобы теоретически можно восстановить, но только при наличии уважительных причин, например болезни
Ильназ Галявиев, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, не стал обжаловать свой приговор в Верховном суде Российской Федерации. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости», и фактически делает его приговор окончательным.
Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также штраф в 200 тыс. рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 22 млн рублей.
Приговор был обжалован защитой Галявиева, однако в августе того же года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил пожизненный приговор без изменений, отклонив апелляционную жалобу.
У Галявиева была возможность в течение шести месяцев со дня вручения ему копии апелляционного определения (от 7 августа 2023 года) подать кассационную жалобу. Суд апелляционной инстанции разъяснил ему порядок обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации и право ходатайствовать об участии в рассмотрении дела. Тем не менее кассационная жалоба до сих пор не подана, и в Верховном суде РФ подтвердили, что никаких обращений от Галявиева или его адвоката не поступало. Таким образом, срок на подачу кассационной жалобы истек.
- Юристы отмечают, что сроки подачи жалобы теоретически можно восстановить, но только при наличии уважительных причин, например болезни.
Напомним, в мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 города Казани, в результате чего погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека получили ранения.
