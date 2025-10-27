Казанский стрелок Галявиев не стал обжаловать пожизненный приговор

Ильназ Галявиев, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, не стал обжаловать свой приговор в Верховном суде Российской Федерации. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости», и фактически делает его приговор окончательным.

Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а также штраф в 200 тыс. рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 22 млн рублей.

Приговор был обжалован защитой Галявиева, однако в августе того же года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил пожизненный приговор без изменений, отклонив апелляционную жалобу.

У Галявиева была возможность в течение шести месяцев со дня вручения ему копии апелляционного определения (от 7 августа 2023 года) подать кассационную жалобу. Суд апелляционной инстанции разъяснил ему порядок обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации и право ходатайствовать об участии в рассмотрении дела. Тем не менее кассационная жалоба до сих пор не подана, и в Верховном суде РФ подтвердили, что никаких обращений от Галявиева или его адвоката не поступало. Таким образом, срок на подачу кассационной жалобы истек.

Юристы отмечают, что сроки подачи жалобы теоретически можно восстановить, но только при наличии уважительных причин, например болезни.

Напомним, в мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 города Казани, в результате чего погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека получили ранения.

