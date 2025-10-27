Пэрис Ли из УНИКСа впервые вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

На прошлой неделе казанцы провели два матча — дома против «Автодора» и на выезде против ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли впервые попал в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ. В среднем он зарабатывал 15,5 очка, делал 2,5 подбора и 8,5 передачи с эффективностью 22,5.

На прошлой неделе казанцы провели два матча — дома против «Автодора» и на выезде против ЦСКА, забрав победу у саратовцев и допустив одно поражение в игре с ЦСКА. С начала сезона-2025/26 на счету казанцев шесть побед и один проигрыш.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо 30-летнего разыгрывающего, в пятерку включены Мело Тримбл из ЦСКА, Алекс Пойтресс из «Зенита», Антон Квитковских из «Локомотива-Кубани» и Брендан Адамс из «Бетсити Пармы».

На прошлой неделе в символическую пятерку Лиги попал центровой УНИКСа Джален Рейнольдс, тогда он оформил дабл-дабл в матче против «Локо».

Рената Валеева