В Казани на перекрестке Шахиди — Чернышевского отключили светофор

Отключение продлится до 13:00

Фото: Динар Фатыхов

На перекрестке улиц Шахиди и Чернышевского в Казани временно не работает светофор. Причиной стало плановое отключение электросетей, которое продлится до 13:00. Об этом сообщил Комитет по транспорту города Казани.

Водителям при проезде данного перекрестка рекомендуется руководствоваться дорожными знаками.

Напомним, что в Татарстане система на основе ИИ контролирует состояние городской среды — дорог, улиц, объектов ЖКХ, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.



Анастасия Фартыгина