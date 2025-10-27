Новости общества

В Казани на перекрестке Шахиди — Чернышевского отключили светофор

09:45, 27.10.2025

Отключение продлится до 13:00

Фото: Динар Фатыхов

На перекрестке улиц Шахиди и Чернышевского в Казани временно не работает светофор. Причиной стало плановое отключение электросетей, которое продлится до 13:00. Об этом сообщил Комитет по транспорту города Казани.

Водителям при проезде данного перекрестка рекомендуется руководствоваться дорожными знаками.

Напомним, что в Татарстане система на основе ИИ контролирует состояние городской среды — дорог, улиц, объектов ЖКХ, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Анастасия Фартыгина

