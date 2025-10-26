«Краснодар» обыграл «Рубин» с минимальным счетом в РПЛ

Второе поражение казанцев в чемпионате подряд

«Рубин» проиграл на выезде «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова проиграла вторую игру подряд в чемпионате.



Единственный мяч в составе «Краснодара» на 13-й минуте забил Виктор Са. Голкипер Станислав Агкацев провел «сухой» матч.

«Рубин» ни разу не выигрывал у «Краснодара» в гостях за всю историю очного противостояния команд. В 14 играх с краснодарцами на выезде «рубиновые» лишь в двух случаях смогли закончить встречу вничью при 12 поражениях.

Следующий матч «Рубин» проведет 1 ноября в Казани с московским «Динамо» в 17:45 по московскому времени.

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0, 0:0)

Голы:

1:0 — 13, Са

Зульфат Шафигуллин