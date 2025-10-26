Путин: идея создания Евразийской киноакадемии получила поддержку глав других стран

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин сообщил о широкой поддержке со стороны лидеров других стран идеи создания Евразийской киноакадемии. Об этом глава государства заявил в ходе личного поздравления режиссера Никиты Михалкова с юбилеем, сообщило РИА «Новости».

Путин рассказал о реакции на инициативу Михалкова во вторник, посетив театр «Мастерская «12». Кадры встречи были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— И вот совсем недавно вы выступили с такой замечательной инициативой по киноакадемии на евразийском пространстве. Должен сказать, что все мои коллеги, все главы государств, правительств, которым я сообщил об этом, они все поддержали. Причем сразу, — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такую единогласную поддержку российский лидер объяснил очевидной востребованностью в мире того, что способствует поддержанию национальной идентичности.

В этом контексте президент также упомянул награду Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», отметив, что Михалков «даже «Бабочку» сам придумал, нарисовал»

Анастасия Фартыгина