Путин поручил принять меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих

Глава государства отметил, что украинским солдатам, желающим сдаться в плен, «стреляют в спину, их бомбят дронами, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен»

Президент России Владимир Путин поручил принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, которые изъявят такое желание. Об этом он заявил на совещании с командующими группировками, задействованными в специальной военной операции.

— В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать, — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что украинским солдатам «стреляют в спину, их бомбят дронами, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен».

Путин также упомянул об успехах российской армии по окружению группировок противника в районе Красноармейска и Димитрова, а также Купянска. При этом российский лидер подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, впереди предстоит «большая сложная работа по ликвидации окруженных формирований противника».

Также Владимир Путин заявил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» глобальной дальности с ядерной энергетической установкой, не имеющей аналогов в мире.



Анастасия Фартыгина