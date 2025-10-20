Правительство одобрило проект, ужесточающий требования к медосмотру мигрантов

Если у иностранца обнаружат заболевание, то выданные ему разрешения аннулируют и выдворят из страны

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин России поддержал законопроект, направленный на изменение порядка проведения медосмотра иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Суть документа передает РИА «Новости».

— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — говорится в официальном заключении.

Законопроект направлен на более эффективное правовое регулирование процесса медицинского освидетельствования.

Сейчас они проходят обязательный медосмотр только при получении разрешительных документов. Если у иностранца обнаружат заболевание, то выданные ему разрешения аннулируют и выдворят из страны.

16 октября президент России Владимир Путин подписал документ, утверждающий основные направления миграционной политики страны на период с 2026 по 2030 год. Новый документ представляет собой комплексный план, состоящий из девяти разделов и 46 пунктов. В нем определены ключевые цели и задачи миграционной политики на предстоящие годы.

Рената Валеева