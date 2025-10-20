Правительство одобрило проект, ужесточающий требования к медосмотру мигрантов
Если у иностранца обнаружат заболевание, то выданные ему разрешения аннулируют и выдворят из страны
Кабмин России поддержал законопроект, направленный на изменение порядка проведения медосмотра иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Суть документа передает РИА «Новости».
— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — говорится в официальном заключении.
Законопроект направлен на более эффективное правовое регулирование процесса медицинского освидетельствования.
Сейчас они проходят обязательный медосмотр только при получении разрешительных документов. Если у иностранца обнаружат заболевание, то выданные ему разрешения аннулируют и выдворят из страны.
16 октября президент России Владимир Путин подписал документ, утверждающий основные направления миграционной политики страны на период с 2026 по 2030 год. Новый документ представляет собой комплексный план, состоящий из девяти разделов и 46 пунктов. В нем определены ключевые цели и задачи миграционной политики на предстоящие годы.
