Мошенники придумали новый способ обмана, используя «отключение пожарной сигнализации»

Аферисты рассылают в мессенджере Telegram сообщения от имени председателя ТСЖ с просьбой отключиться от системы пожарной безопасности

Фото: Динар Фатыхов

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана россиян, выдавая себя за председателей товариществ собственников жилья (ТСЖ) и предлагая «отключиться от системы пожарной безопасности» дома. Об этом сообщается в материалах МВД.

Согласно схеме, аферисты рассылают в мессенджере Telegram сообщения от имени председателя ТСЖ с просьбой отключиться от системы пожарной безопасности. Для этого жертве присылается ссылка на бот, где предлагается авторизоваться по номеру телефона и переслать полученный код на аккаунт, который называется «председатель ТСЖ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этого мошенники сообщают о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и оформлении кредитов, а затем в схему вступают «операторы с «Госуслуг», «представители Роскомнадзора и правоохранители», выманивая персональные данные (паспорт, СНИЛС, ИНН). В конечном итоге жертву убеждают перевести накопления на «безопасный счет» или передать курьеру.

МВД призывает граждан быть внимательными, не доверять подобным сообщениям и не переходить по подозрительным ссылкам, чтобы не стать жертвой мошенников.

Также мошенники начали использовать сложные многокомпонентные схемы, в которых под предлогом «доставки» с маркетплейсов взламывают аккаунты граждан на портале «Госуслуги» и похищают денежные средства.



Анастасия Фартыгина