Минздрав изменил правила медосмотров детей в России

Осмотры для оценки репродуктивного здоровья будут начинаться с 13 лет, а первые визиты к неврологу и стоматологу отложены на более поздний возраст

Фото: Анастасия Фартыгина

В России изменились правила проведения профилактических медицинских осмотров детей. Согласно новым требованиям, утвержденным Минздравом, ежегодные осмотры для оценки репродуктивного здоровья будут начинаться с 13 лет, а первые визиты к неврологу и стоматологу отложены на более поздний возраст.

Новый порядок будет действовать в течение шести лет.

Основные изменения:

Оценка репродуктивного здоровья: первый осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков теперь проводится в шесть лет, а ежегодные осмотры начинаются с 13 лет (ранее — с 14 лет);

Осмотры невролога и стоматолога: первый профилактический осмотр невролога перенесен на три месяца (ранее — в один месяц), а прием у стоматолога — на год (ранее — в один месяц);

Расширенный неонатальный скрининг: проводится в случае отсутствия данных о его проведении, но не позднее 28 дней жизни;

Офтальмологическое обследование: в один месяц и в один год ребенку проводится офтальмоскопия в условиях мидриаза (исследование глазного дна при расширенном зрачке);

Аудиологический скрининг: проводится в течение первого года жизни (если нет данных) и на осмотрах оториноларинголога в один год и в шесть лет;

Скрининги на психическое развитие: предусмотрены в полтора и два года, проводятся педиатром путем анкетирования родителей;

Оценка уровня холестерина: проводится экспресс-методом с использованием тест-полосок в шесть и десять лет детям из группы риска.

Новый порядок также предусматривает возможность проведения осмотра педиатра участковым педиатром или врачом общей практики (семейным врачом).

Анастасия Фартыгина