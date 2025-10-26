Хоккеист Александр Овечкин покорил отметку в 1500 матчей в НХЛ

Абсолютным рекордсменом лиги является канадец Патрик Марло (1 779 игр)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин преодолел знаковую отметку, проведя свой 1 500-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейная игра состоялась 26 октября в Вашингтоне против «Оттавы Сенаторз».

Это достижение вывело Овечкина на 24-е место в истории НХЛ по количеству проведенных матчей, позволив ему обойти обладателя Кубка Стэнли 1999 года в составе «Далласа» и экс-форварда сборной США Майка Модано. На 23-й позиции канадский защитник «Колорадо» Брент Бернс (1 506 матчей). Абсолютным рекордсменом лиги является его соотечественник Патрик Марло (1 779 игр).

Овечкин также стал всего восьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось провести 1 500 матчей в регулярных чемпионатах за одну команду. До него подобное удавалось Горди Хоу (1 687, «Детройт»), Патрику Марло (1 607, «Сан-Хосе»), Алексу Дельвеккьо (1 550, «Детройт»), Шейну Доану (1 540, «Аризона»), Рэймонду Бурку (1 518, «Бостон»), Стиву Айзерману (1 514, «Детройт») и шведу Никласу Лидстрему (1 564, «Детройт»).

Анастасия Фартыгина