«Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак — логотип в виде красного птенца

В российском подразделении компании пояснили, что логотип предназначен для линейки «Ашан Красная птица Kids», ориентированной на детей от трех до десяти лет

Фото: Реальное время

Российское подразделение торговой сети «Ашан» зарегистрировало в России новый товарный знак — логотип в виде красного птенца. Этот шаг позволит компании расширить ассортимент собственной торговой марки, запустив линейку продуктов для детей.

Заявка на новый логотип была подана в ведомство в октябре 2024 года, а спустя год, в октябре 2025 года, Роспатент принял решение о его регистрации.

Под новым товарным знаком «Ашан» сможет продавать широкий спектр товаров, включая продукты, косметику, парфюмерию, материалы для рисования и игрушки.

В российском подразделении компании пояснили, что логотип предназначен для развиваемой линейки товаров «Ашан Красная птица Kids», ориентированной на детей от трех до десяти лет. Главной особенностью этой линейки станет персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской продукции.

Анастасия Фартыгина