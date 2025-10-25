Каждый восьмой россиянин пострадал от взлома аккаунтов в соцсетях

Еще 10% респондентов сообщили о взломе личной или корпоративной электронной почты

Фото: Артем Дергунов

По данным совместного исследования «Контур.Эгиды» и Staffcop, значительная часть россиян сталкивалась с различными видами кибератак. Об этом сообщают РИА «Новости».

Согласно результатам исследования, 12% жителей страны пережили взлом аккаунтов в социальных сетях. Еще 10% респондентов сообщили о взломе личной или корпоративной электронной почты. Кроме того, 9% опрошенных попадали на поддельные сайты интернет-магазинов и служб доставки. Около 8% потеряли устройства, содержащие личные данные.

При этом только десятая часть участников исследования заявила, что никогда не сталкивалась с цифровыми угрозами.

Ранее в Ханое был подписан документ, разработанный Генпрокуратурой РФ и одобренный ООН, против киберпреступности. Владимир Путин назвал это «без преувеличения историческим событием».

Наталья Жирнова