Путин о конвенции ООН против киберпреступности: «Это без преувеличения историческое событие»

В Ханое 25 октября состоялось подписание документа, разработанного Генпрокуратурой РФ

В Ханое 25 октября был подписан документ, разработанный Генпрокуратурой РФ и одобренный ООН, против киберпреступности, сообщает телеграм-канал надзорного ведоства.

Позже президент России Владимир Путин назвал подписание конвенции историческим событием, подчеркнув значимость документа для мирового сообщества.

— Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьёзную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств, — сказано в сообщении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Подробнее о том, как кибербезопасность стала главным трендом IT — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова