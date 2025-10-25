Гимнаст из Татарстана завоевал бронзу на чемпионате мира в Джакарте

Для Даниела Маринова эта медаль стала дебютной на мировых первенствах

Фото: предоставлено Даниелом Мариновым

Даниел Маринов принес российской сборной медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в индонезийской Джакарте. Спортсмен показал третий результат в соревнованиях на брусьях, набрав 14,466 балла, сообщает Минспорт республики.

Победу в этой дисциплине одержал представитель Китая Цзоу Цзинъюань, продемонстрировавший результат 15,3 балла. Серебряную медаль завоевал японский гимнаст Томохару Цуногаи с оценкой 14,5 балла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один российский атлет Владислав Поляшов занял шестое место, показав результат 13,966 балла. 20 октября спортсмен пробился в финал на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Для Даниела Маринова эта медаль стала дебютной на мировых первенствах. Подробнее о его пути на чемпионат — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова