Гимнаст из Татарстана завоевал бронзу на чемпионате мира в Джакарте
Для Даниела Маринова эта медаль стала дебютной на мировых первенствах
Даниел Маринов принес российской сборной медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в индонезийской Джакарте. Спортсмен показал третий результат в соревнованиях на брусьях, набрав 14,466 балла, сообщает Минспорт республики.
Победу в этой дисциплине одержал представитель Китая Цзоу Цзинъюань, продемонстрировавший результат 15,3 балла. Серебряную медаль завоевал японский гимнаст Томохару Цуногаи с оценкой 14,5 балла.
Еще один российский атлет Владислав Поляшов занял шестое место, показав результат 13,966 балла. 20 октября спортсмен пробился в финал на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Для Даниела Маринова эта медаль стала дебютной на мировых первенствах. Подробнее о его пути на чемпионат — в материале «Реального времени».
