Маринов пробился в финал на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Татарстанский гимнаст поборется за победу в личном многоборье

Фото: Динар Фатыхов

Лидер российской сборной Даниель Маринов пробился в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Гимнасты выяснят победителя в среду, 22 октября.

По итогам квалификации Маринов набрал 81,932 балла и вошел в число 24 участников финала. Россияне на турнире участвуют в нейтральном статусе и впервые после отстранения в 2022 году.

В финале чемпионата мира все набранные в квалификации баллы обнуляются.

Агата Чир

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в столице Индонезии, Джакарте, с 19 по 25 октября. В случае победы российских гимнастов организаторы планируют включать музыку Чайковского вместо гимна России.

Маринов на внутренних соревнованиях представляет Татарстан, гимнаст является трехкратным чемпионом страны по спортивной гимнастике.

Подробное превью чемпионата мира в Джакарте читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин