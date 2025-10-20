Маринов пробился в финал на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Татарстанский гимнаст поборется за победу в личном многоборье
Лидер российской сборной Даниель Маринов пробился в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Гимнасты выяснят победителя в среду, 22 октября.
По итогам квалификации Маринов набрал 81,932 балла и вошел в число 24 участников финала. Россияне на турнире участвуют в нейтральном статусе и впервые после отстранения в 2022 году.
В финале чемпионата мира все набранные в квалификации баллы обнуляются.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в столице Индонезии, Джакарте, с 19 по 25 октября. В случае победы российских гимнастов организаторы планируют включать музыку Чайковского вместо гимна России.
Маринов на внутренних соревнованиях представляет Татарстан, гимнаст является трехкратным чемпионом страны по спортивной гимнастике.
