В Госдуме предложили сделать парковку для мотоциклов бесплатной

Инициатива обусловлена многочисленными обращениями мотолюбителей

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой разрешить владельцам мотоциклов и другого двухколесного транспорта бесплатно парковаться на платных парковках по всей России. Соответствующее обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину, сообщает RT.

По словам Милонова, инициатива обусловлена многочисленными обращениями мотолюбителей. Они считают несправедливым взимание платы за парковку двухколесного транспорта, так как мотоциклы занимают меньше места и существенно снижают нагрузку на дорожную инфраструктуру.

— Мотоцикл не просто занимает меньше места на дорожном полотне — он серьезно снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру, не создает дорожного трафика, разгружает работу дорожных и коммунальных служб и многое другое, — пояснил депутат.

Напомним, что с 2026 года в России появятся новые дорожные знаки и правила парковки.

Наталья Жирнова