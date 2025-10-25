В руководстве татарстанской компании — строителя метро произошли изменения

Она участвовала в строительстве линий казанского и московского метрополитена

В ООО «Горно-строительная компания — подземные технологии» (ГСК-ПТ), участвующей в строительстве метрополитена в Казани и Москве, сменился состав учредителей. Изменения вступили в силу 21 октября текущего года.

Согласно новым данным, 49,9% доли теперь принадлежит самому обществу, тогда как ранее этот пакет был распределен между бывшим директором Владимиром Криницыным и Фаридом Мухамадиевым. При этом контрольный пакет акций в размере 50,01% остается у Афиста Мусаева, который приобрел его в феврале прошлого года.

Наталья Жирнова